В рф не получилось создать 16 добробатов, поэтому есть план по формированию «отдельного военного корпуса»

России не удалось реализовать свои планы скрытой мобилизации и создания 16 добровольческих батальонов. Стрелковые подразделения должны быть развернуты почти в каждом регионе россии.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

«По подтвержденным данным, на середину июля было сформировано 8 батальонов. Этого недостаточно для россии. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого угодно. Поэтому для ведения боевых действий россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах – до середины августа этот корпус сформировать», – рассказал представитель военной разведки Украины.

Также Вадим Скибицкий заявил о катастрофической неукомплектованности боевых подразделений оккупационных войск россии офицерскими кадрами. По его словам, высший командный эшелон российской армии не выполнил тех задач, которые перед ним ставили в феврале и марте по оккупации Украины, а затем смещен. Также ощутимо неукомплектовано среднее командное звено оккупационных подразделений.

«По информации, которую военная разведка Украины получает из разных источников, в том числе и из радиоперехватов, мы видим, что нехватка офицерских кадров просто катастрофическая. Они в своих разговорах говорят, что в подразделениях вообще нет офицеров, а если и есть, то их никто не знает и не видит. И эту проблему мы видим при формировании этого третьего армейского корпуса и других подразделений, которые формирует россия. Чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, они вынуждены присваивать звание младший лейтенант сержантскому составу», – отметил представитель военной разведки Украины.

Напомним, в рф активно разворачивается кампания под лозунгом «от каждого субъекта федерации по батальону» - в ее рамках кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону «добровольцев» для участия в войне против Украины.