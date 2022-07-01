Два идеолога «денацификации» Украины получили подозрения – они призывали к геноциду украинцев и говорили об их «второсортности»

Служба Безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении идеолога «денацификации» Украины и российского политтехнолога, публично призывавших к геноциду украинского народа и вооруженному нападению на наше государство.

Об этом сообщают в СБУ.

Следователи Службы безопасности собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности автора книги «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков» Армена Гаспаряна, а также политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева.

Гаспарян издал свою книгу, призывающую руководство россии к военному нападению на Украину, и распространил термин «денацификация».

Политтехнолог Сергейцев продвигал идеи о неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, жителю Одесщины поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности и участии в террористической организации части 6 статьи 111-1, часть 1 статьи 258-3 Уголовного Кодекса Украины.