В США наградят 10 миллионов долларов того, кто предоставит информацию, что позволит выявить иностранное вмешательство в американские выборы. В первую очередь речь идет о россиянине Евгении Пригожине и связанных с ним компаниях.

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

Государственный департамент США объявил 28 июля в рамках программы «Вознаграждение за правосудие» награду за информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы. Вознаграждение в сумме до 10 миллионов долларов назначат за данные, позволяющие идентифицировать или установить местонахождение иностранных физических или юридических лиц, принимавших участие во вмешательстве в выборы, а также за информацию, которая позволит предотвратить такое будущее вмешательство.

Среди людей, информацией о которых интересуется внешнеполитическое ведомство США – российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина». Также в Госдепе интересуются организацией "Агентство интернет-исследований" (IRA), которую связывают с Пригожиным и называют "фабрикой троллей".

По данным Госдепа, «Агентство интернет-исследований» – это российская организация, занимающаяся операциями по вмешательству в политические процессы и выборы.

«Начиная с 2014 года, IRA начала операции по вмешательству в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года, с целью посеять раздор», - говорится на сайте ведомства.

Летом 2016 года представители организации начали продвигать в социальных сетях слухи о якобы подтасовке результатов выборов Демократической партией. Им также упрекали подделку документов, организацию митингов в поддержку республиканца Дональда Трампа и подстрекательство этнических меньшинств не участвовать в выборах.

Организация действовала через несколько других российских компаний и спонсировалась через подконтрольные Пригожину Конкорд Менеджмент и Консалтинг, Конкорд кейтеринг. Кроме Пригожина, в списке Госдепа еще 12 человек, предположительно связанных с IRA. Некоторые из них также находятся в розыске Федерального бюро расследований.

Пригожина связывают также с частной военной компанией Вагнера, наемники которой, по свидетельству многих источников, воевали, в частности на Донбассе с 2014 года и продолжают воевать в Украине после разрешения россией полномасштабной войны.

Пригож запрещено иметь активы в Европейском Союзе и Соединенных Штатах, поскольку он находится в их санкционных списках.