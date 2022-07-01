Перехваченные разговоры оккупантов и анализ повреждений подтверждают, что барак в Еленовке был взорван изнутри, – СБУ

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии в Еленовке. Таким образом, даже боевики т.н. «днр» не верят во ложь российской пропаганды о том, что «обстрел» исправительного учреждения в Еленовке осуществила Украина.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В ведомстве подчеркивают, что таких аудиоперехватов в распоряжении СБУ несколько – все они будут приобщены в качестве доказательств к соответствующему уголовному производству. Украинская спецслужба уже открыла его по статье 438 Уголовного кодекса («Нарушение законов и обычаев войны»).

В настоящее время весь массив информации исследуется следователями СБУ.

Судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-нибудь ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе.

Перехваченные разговоры подтверждают, что рашисты разместили свои установки «Град» недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине. Впрочем, никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают сами боевики «днр».

Более того, судя по имеющимся в сети видео, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены погасили взрывные волны и уберегли соседние помещения.

Также предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно могли остались именно из-за «внутреннего источника» взрыва.

В целом есть множество доказательств того, что Вооруженные силы Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Еленовка. Следовательно, все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией.

В Офисе Генерального прокурора заявили, что в результате действий оккупантов погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

И.о. Главы СБУ Василий Малюк заявил, что россиянам не удастся снять с себя ответственность за это кровавое преступление.

«Какие бы чепухи не придумывал враг, чтобы оправдать себя, всем очевидно – именно рф виновата в сознательном убийстве украинских пленных. Это подтверждают и первые имеющиеся доказательства. Я уверен, что впоследствии доказательная база будет только дополняться. Следователи СБУ уже начали расследование этого преступления в рамках соответствующего уголовного производства», – отметил Василий Малюк.

Временно исполняющий обязанности Главы СБУ подчеркнул, что Служба безопасности сделает все возможное, чтобы виновные в «еленевском преступлении» получили заслуженное наказание.

«Мы не простим ни одного рашиста – всех ждет наказание», – добавил Василий Малюк.

В свою очередь, советник главы ОП Алексей Арестович добавил, что по заключению специалистов-пиротехников, которые анализировали российское видео из Еленовки, картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела.

Кроме того, в патронатной службе полка «Азов» заявили, что устанавливают имена пострадавших и погибших.

«Мы выясняем имена погибших и пострадавших по своим каналам. Также на место выехал Международный комитет Красного Креста. Любая информация, появляющаяся сейчас в российских тг-каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против «Азова» и украинского общества», — сообщила патронатная служба полка в своем Telegram -канале.

В «Азове» подчеркнули, что проинформируют родных, как только получат какую-нибудь достоверную информацию.

Как известно, российские оккупанты сами обстреляли колонию в Еленовке Донецкой области, где содержат украинских военнопленных, в том числе бойцов полка «Азов». А обвинили в этом ВСУ. Сейчас оккупанты заявляют о 53 погибших и 75 раненых украинских воинах.

В то же время, Генеральный штаб ВСУ заявил, что территорию исправительной колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные, намеренно обстреляли вооруженные силы российской федерации.

В Офисе Президента рассказали, что россия ударила по Еленовке, чтобы скрыть военные преступления, дискредитировать ВСУ.