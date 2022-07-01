Взрывы на территории Еленовки совершили наемники ЧВК «Вагнера» по приказу своего хозяина пригожина, – разведка

В украинской разведке заявили, что команду на подрыв барака с украинскими военнопленными в Еленовке наемникам из частной военной компании «Вагнера» дал ее владелец евгений пригожин.

Об этом говорится в опубликованном в Facebook заявлении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР МО отметили, что взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из «Азовстали». Оборудование здания закончилось два дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

«Отмечаем, что взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских Защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации, он осуществлен руками наемников из состава ЧВК «Вагнера» (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ЧВК – Евгения Пригожина. Организация и воплощение теракта не были согласованы с управлением министерства обороны РФ. Главная цель теракта – утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на «объект» должна была прибыть комиссия по Москве для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных. Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не отвечали требованиям российского руководства, «проблема» была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами», – заявили в ГУР Минобороны.

Еще одна цель провокации – увеличение социального напряжения в Украине. Учитывая большой общественный интерес к судьбе Героев «Азовстали», по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть Защитников должна привести к росту социальной напряженности в Украине.

«В целях выяснения реальных обстоятельств теракта и недопущения повторения подобного в будущем, призываю все международные институции высказать жесткую позицию по поводу событий в Еленовке. Международное движение Красного креста и Красного Полумесяца, которое является одним из гарантов безопасности и надлежащего содержания украинских военнопленных, должно дать надлежащую оценку событиям и приложить усилия по выяснению реальных обстоятельств и причин убийства украинских Защитников. Украина требует немедленного допуска представителей Украины на место происшествия для изучения ситуации и контроля условий содержания пленных украинских защитников. Также подчеркиваю необходимость проведения детального мониторинга условий содержания украинских пленных и гарантирования сохранения их жизни и здоровья», – заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Как известно, российские оккупанты сами обстреляли колонию в Еленовке Донецкой области, где содержат украинских военнопленных, в том числе бойцов полка «Азов». А обвинили в этом ВСУ. Сейчас оккупанты заявляют о 53 погибших и 75 раненых украинских воинах.

В то же время Генеральный штаб ВСУ заявил, что территорию исправительной колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались, в том числе и украинские пленные, намеренно обстреляли вооруженные силы российской федерации.

В Офисе Президента рассказали, что рф ударила по Еленовке, чтобы скрыть военные преступления, дискредитировать ВСУ.

В СБУ заявили, что перехваченные разговоры оккупантов и анализ повреждений подтверждают, что рашисты сами подорвали тюрьму в Еленовке.