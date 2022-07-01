«Меньше находитесь на открытой территории»: Сенкевич предупредил николаевцев об угрозе российских обстрелов

Мэр Александр Сенкевич призвал николаевцев избегать скоплений людей и меньше находиться на открытой территории. Сенкевич опасается, что оккупанты снова будут обстреливать город.

Об этом он написал в Telegram.

Напомним, что утром 28 июля оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Корабельном районе, 5 человек погибли, 14 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии.

«Что означает сегодняшний обстрел остановки общественного транспорта? русские террористы возвращаются к своей тактике обстрела нашего города. Вспомните, как было в первые месяцы полномасштабного вторжения – ежедневные хаотические удары из РСЗО в дневное время и умышленные убийства николаевцев».