«Меньше находитесь на открытой территории»: Сенкевич предупредил николаевцев об угрозе российских обстрелов

Мэр Александр Сенкевич призвал николаевцев избегать скоплений людей и меньше находиться на открытой территории. Сенкевич опасается, что оккупанты снова будут обстреливать город.
Об этом он написал в Telegram.
Напомним, что утром 28 июля оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Корабельном районе, 5 человек погибли, 14 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии.
«Что означает сегодняшний обстрел остановки общественного транспорта? русские террористы возвращаются к своей тактике обстрела нашего города. Вспомните, как было в первые месяцы полномасштабного вторжения – ежедневные хаотические удары из РСЗО в дневное время и умышленные убийства николаевцев».
«Поэтому главная к вам просьба: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, не собирайтесь в местах массового скопления людей, меньше находитесь на открытой территории. Если слышите взрыв в небе, даже когда кажется, что он далеко, немедленно прячьтесь в помещение, как минимум – падайте на землю! Элементарные правила безопасности могут уберечь вам жизнь!» – подчеркнул Сенкевич.