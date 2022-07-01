Украина призвала ООН и Красный крест отреагировать на массовое убийство пленных в Еленовке и допустить украинскую сторону на место теракта

ВСУ, СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвали ООН и Международный комитет Красного Креста провести инспекцию в колонии в Еленовке, где во время теракта оккупанты убили украинских военнопленных.

Об этом говорится в совместном заявлении украинских ведомств.

Напомним, что в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения. Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что по данным спутников, обстрела колонии не было, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «ДНР» или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК «Вагнера» и её владелец Пригожин.

«Взрыв является циничным террористическим актом российской федерации, военной провокацией и классической операцией под чужим флагом, целью которой является сокрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных Сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе», - говорится в заявлении.

Для ООН и Красного креста напомнили, что они брали обязательства по сохранению жизней и здоровья украинских защитников «Азовстали». Данная гарантия была цинично нарушена рф.

«В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Еленовка произошло организованное убийство украинских военнопленных. На спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства: в частности, умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другие. Все это не оставляет сомнения: взрыв в Еленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей».

«ТРЕБУЕМ: 1. От Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный россией. 2. Немедленно направить представителей ООН, Красного Креста, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области в целях инспекционной миссии», - говорится в сообщении.

С подобным заявлением выступил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.