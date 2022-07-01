«Знайте, враги, вам не будет места на Земле», - Залужный пообещал отомстить за убийство пленных в Еленовке

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Об этом Залужный написал в Facebook.

«россия – государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Мы отомстим за каждого погибшего или покалеченного побратима. В отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права. В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших побратимов, сестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют срока давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле», – заявил Залужный.