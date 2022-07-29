Российские пропагандисты два месяца назад «анонсировали» удар по украинским пленным в Еленовке

Российские пропагандисты с телерграм-канала «незыгарь» 5 июня утверждали, что якобы Украина с помощью западных РСЗО нанесет удар по украинским военнопленным в Еленовке.

Сообщение пропагандисты оставили на своем канале и теперь пытаются его оправдать, называя «предупреждением».

Спустя два месяца российские СМИ использовали утверждение «незыгаря», но стали утверждать, что якобы удар из HIMARS нанесли не британские военные, а украинцы.

«Вторая цель – лагерь военнопленных в деревне Еленовка, где находятся нацисты с Азовстали и военнослужащие ВСУ. Британцы хотят обставить удар РСЗО, как попытку вс рф скрыть «казнь и пытки над пленными, а после хайпонуть по темнику Бучи», - утверждали пропагандисты.

Отметим, что канал «незыгарь» связывают с администрацией президента россии.