«Каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская дипломатия вынесла на самый высокий международный уровень правду о российском теракте в Еленовке, где оккупанты убили украинских военнопленных.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Каждый оккупант, издевающийся над украинцами, который пытает и убивает, должен знать, что возмездие за это будет. Даже если кто-то из российских убийц надеется, что их не привлекут к ответственности, что они где-нибудь скроются, пусть знают: они будут отвечать в любом случае. География, время, границы и стены не остановят справедливого возмездия.