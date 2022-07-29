ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: США анонсировали выделение новой военной помощи для Украины

Уже 157-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 29 июля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 30 июля.

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00:26 Недавно совместными усилиями воинов 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» был освобожден и окончательно зачищен от российских оккупационных войск один из населенных пунктов на донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр 53-й бригады.

По словам местной жительницы, в селе разрушены школа, больница, сельсовет, многие жилые дома. Большинство жителей села уехали, спасаясь от войны — осталось около 300 человек.

Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в полуразрушенном селе, военные раздали жителям продукты, медикаменты и вещи первой необходимости, которые имели сами.

00:23 Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на закрытом брифинге анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине, пишет «Европейская правда».

Кирби отметил, что новый пакет военной помощи будет объявлен «очень скоро», но отказался уточнять, что в него войдет. Известно, что речь пойдет о выделении оружия из запасов армии США указом президента.

- В общем, можете ожидать (в новом пакете военной помощи) увидеть те же вещи, что и в военной помощи, которую вы уже видели, - добавил представитель Белого дома.

00:17 Министерство обороны Великобритании опубликовало ролик, в котором перечислило преступления россии в Украине.