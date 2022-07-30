НБУ ужесточил требования к «обменникам» и запретил им размещать курс валют на уличных табло

Национальный банк Украины ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им размещать информацию о курсе валют вне касс учреждений, то есть на уличных табло.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

НБУ отмечает, что новые требования введены в связи с искусственным повышением курса валют в наличном сегменте рынка. По словам регулятора, пункты обмена фактически поддерживают практику «банкоматного туризма».

Чтобы минимизировать спекуляции на валютном рынке, регулятор принял, что информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате.

Кроме того, она должна размещаться исключительно в кассах небанковских учреждений и структурных подразделений. Таким образом, запрещается осуществлять информирование о курсе валют вне касс, «привлекая к ним чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами».

Во-вторых, пункты обмена обязаны предоставлять информацию в Реестр помещений, в которых осуществляются валютные операции, предусматривающие использование наличных денег в национальной или иностранной валюте.

В-третьих, небанковские пункты обмена иностранных валют в период действия военного положения должны вести обязательное видеонаблюдение. Также центробанк пересмотрит технические требования к кассам.

В-четвертых, НБУ ужесточает контроль за осуществлением покупки и продажи валют исключительно с применением регистраторов расчетных операций (РРО). Информация должна передаваться в Нацбанк. Регулятор отмечает, что обменники частично уклоняются и практически не платят налог на прибыль.

Нацбанк сообщает, что уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет всего 0,00185% от объема купленной ими валюты или около 7 млн грн в год на весь рынок.

В первом полугодии средняя сумма налога на прибыль из одного подразделения такого учреждения составила 165 гривен в месяц, сообщает НБУ.

Эти изменения не касаются банков, поскольку на сегодняшний день практически не зафиксированы ими злоупотребления.