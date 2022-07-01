Посольство рф в Великобритании призвало казнить пленных бойцов «Азова»

Посольство россии в Великобритании призвало казнить пленных бойцов полка «Азов» через повешение. Их назвали «ненастоящими солдатами», которые заслуживают «унизительной смерти».

Соответствующее заявление появилось на официальном аккаунте российского посольства в Twitter.

Сообщению по умолчанию скрыто, так как призывает к насилию и не соответствует правилам социальной сети, но его все равно можно просмотреть.

«Боевики «Азова» заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они ненастоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти", — написали в посольстве РФ.

На это заявление отреагировал глава ОФиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что призывать к казни в 21 столетии могут только дикари и террористы.

Напомним, что в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения. Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что по данным спутников, обстрела колонии не было, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «ДНР» или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК «Вагнера» и её владелец Пригожин.