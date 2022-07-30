В ООН заявили, что «потрясены» видео жестокой казни украинского пленника

Убийца пленного украинского военнослужащего Виталий Арошанов Мониторинговая миссия ООН по правам человека «потрясена» видео с кастрацией и убийством украинского пленника российскими оккупантами, а также другими фактами пыток и казней украинских военнослужащих и призывает «все стороны» избегать этого.

Об этом сообщатся на Facebook-странице Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена последними видео, на которых явно изображаются избиения, пытки, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины мужчиной, который, как представляется, является военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп. На одном из видео военнослужащему после пыток выстрелили в голову, а его тело протащили к канаве», – говорится в сообщении.

В Миссии отметили, что такие действия квалифицируются как военные преступления.

«К сожалению, это лишь последнее из ряда видео, на которых изображены пытки и внесудебные казни военнопленных и лиц, которые перестали принимать участие в боевых действиях (hors de combat), совершенных воюющими сторонами. Наша Миссия сообщала в публичном докладе о видео, на которых украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским солдатам, а также о случае убийства раненого российского солдата.

Все стороны обязаны избегать пыток, убийств и обещаний не щадить сдавшихся в плен комбатантов. Стороны должны своевременно и эффективно расследовать все возможные случаи пыток и незаконных убийств. Военные преступники должны поддаваться уголовному преследованию, а их дела рассматриваться компетентным судом», – добавили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Как известно, в Сети появилось страшное видео, на котором российские военные отрезают пленнику ВСУ канцелярским ножом гениталии. Связанный пленник пытается сопротивляться, но оккупанты бьют его ногой по голове. От полученных травм боец ВСУ скончался. Не прошло и нескольких часов, как личность российского палача идентифицировали – Виталий Арошанов из Калмыкии. Его и причастных пообещали ликвидировать.

Еще напомним, как в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения. Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что по данным спутников, обстрела колонии не было, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «днр» или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК «Вагнера» и её владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

Также напомним, что в 2017 году в сети опубликовали видео издевательств российских наемников над неизвестным мужчиной в Сирии. На кадрах видно, как несколько русскоязычных солдат пытают под песню о российском спецназе сильно избитого и, вероятно, раненого мужчину кувалдой, ломая ему конечности.

Позже стало известно, что российский солдат, присутствовавший во время казни мужчины в Сирии, занимается патриотическим воспитанием молодежи в россии.