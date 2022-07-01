Корректировщиком ракетного удара по одному из объектов в Николаеве была работавшая там уборщица, – журналист

Корректировщиком ракетного удара российской армии по одному из объектов в Николаеве была уборщица, работавшая на этом объекте.

Об этом в эфире «Радио НВ» рассказал журналист Егор Трояновский.

Трояновский выступил соавтором сюжета о Николаеве на американском телеканале PBS. В этом сюжете шла речь о том, что уборщица корректировала огонь оккупантов. В эфире «Радио НВ» журналисты рассказал детали.

– Я был на том месте и общался с людьми, которые тоже там были. Это владелец нескольких павильонов этой базы. Один из моих знакомых в течение трех дней занимался сбором тел и раненых. (…) Очень большая территория, и она сравнима полностью с землей. Тысячи квадратных метров и зрелище ужасное. Еще в советское время это была такая продуктовая база. [Сегодня] это складские помещения и там работали люди, – рассказал журналист.

– Один из знакомых нам бойцов сказал, что тыловое подразделение его части находилось на этой базе. И насколько понятно, именно уборщица подсказала. Удар был очень точен: около шести ракет и довольно точно по территории именно этой базы. На следующий день появилось видео губернатора Николаевщины, призвавшего помогать искать наводчиков, – добавил Трояновский.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 24 июля в Николаеве задержали около 10 коллаборантов, работавших на рф.