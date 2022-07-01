«В бункере сидит, на бумажке солдатиков двигает»: Польская разведка опубликовала перехваченную разговор российских оккупантов

Служба внешней разведки Польши опубликовала выдержки из перехвата телефонного разговора российского военного, который жалуется, что желающих воевать в Украине становится все меньше, потому что контрактников постоянно обманывают с оплатой, а у командования нет понятия о реальной ситуации.

Об этом сообщает Liga.net.

В опубликованной записи оставлено высказывание только одного участника разговора, который сначала рассказывает, что у них в городе «даже на детских мероприятиях палатки ставят от Министерства обороны, чтобы подписывать контракты».

- А что – дети контракты будут подписывать? – удивляется он.

По его словам, по итогам мероприятия организаторы отчитались, что контракт никто не подписал.

Затем участник разговора говорит, что, по его мнению, курс доллара в россии «специально занижают», чтобы меньше платить военным, и что никто не будет подписывать контракт, чтобы «воевать за 52 доллара в сутки».

Он также утверждает, что «все командиры существуют не в нашей реальности».

- Сидит тот в бункере, руками разводит, он же не знает, что здесь все сп...но, здесь разворовано, там обмундирование... тут же мертвые души служат... Он же этого не знает, ему же говорят , что все за...сь. А он сидит там, на бумажке солдатиков двигает, вот и все.

Пресссекретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в связи с публикацией этой записи заявил , что у кремля все больше проблем с вербовкой личного состава и что Россия ведет войну против Украины только благодаря напряжению внутренней пропаганды.