Посол Британии требует расследования убийства украинских военнопленных в Еленовке

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке нуждается в расследовании.

Об этом она написала в Twitter.

«Еленовка нуждается в расследовании. Это выглядит как часть все более тревожной модели худших видов нарушений прав человека и возможных военных преступлений, безнаказанно совершаемых на оккупированном востоке Украины», – написала посол.

Еще напомним, как в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения. Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что по данным спутников, обстрела колонии не было, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «днр» или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК «Вагнера» и её владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».