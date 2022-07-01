В Николаеве задержали корректировщика оккупантов – он наводил удары на учебные заведения

В Николаеве задержан 25-летний корректировщик огня кафиров.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и УСБУ в Николаевской области.

По данным следствия, подозреваемой неоднократно на систематической основе осуществлял сбор и дальнейшее распространение через телеграмм-канал информации о местоположениях Вооруженных Сил Украины в городе Николаеве.

В частности, 25 июня и 15 июля отметил месторасположение подразделений Вооруженных Сил Украины на территориях городских помещений.

Информатор задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

В ходе обыска у фигуранта был изъят мобильный телефон, с которого он осуществлял передачу информации, подтверждающей доказательства его противоправной деятельности.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 114-2 (по факту распространения информации о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Николаева с целью передачи указанной информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию в отношении Украины) УК Украины.

Продолжаются безотлагательные оперативные, следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Отметим, что, судя по опубликованной переписке, информатор заявил оккупантам о военнослужащих на территории педагогического университета и политехнического колледжа. Эти учебные заведения получили повреждения в результате обстрелов 15 июля.

Досудебное расследование осуществляется управлением Службы безопасности Украины Николаевской области.