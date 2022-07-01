Жительницу Николаевщины отдали под суд за агитацию оккупационного режима на рынке

Жительница Николаевского района предстанет перед судом за отрицание вооруженной агрессии рф против Украины и поддержку действий захватчиков.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, в период с мая по июнь 57-летняя жительница села Воскресенское на местном рынке публично выражала свою позицию и призвала к поддержке решений и действий захватчиков на территории нашего государства.

Ее действия квалифицированы по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины («Колаборационная деятельность»).

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следственные отделения полиции №4 Николаевского районного управления полиции ГУ НП в Николаевской области.