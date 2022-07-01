Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке украинских военнослужащих, – омбудсмен

Украина начала процедуру возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке Донецкой области в результате теракта рф.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Я обратился и с тем, чтобы обязательно мне предоставили возможность посетить наших раненых героев. И мы начали процедуру возвращения тел погибших наших военнослужащих, которые там держались, – проинформировал омбудсман.

В то же время он отметил, что не сказал, что Украина начала какие-либо договоренности по этому вопросу. Лубинец заявил, что речь идет о соответствующем запросе относительно, в том числе, возвращения тел погибших на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы родственники могли их получить.

– И сейчас мы ведем эту процедуру. Официально эту процедуру мы все запустили, – сказал уполномоченный.

По его словам, если анализировать это заведение в Еленовке, там есть нарушения всех Женевских конвенций.

– В частности, в принципе это учреждение не может быть рассчитано на такое количество граждан – там тысячи человек находились. И мы неоднократно поднимали вопросы перед международниками, перед, в первую очередь, МККК, чтобы они имели туда доступ и фиксировали нарушение условий содержания, количество людей и т.д., - уточнил он

Лубинец высказал мнение, что представители международных организаций должны туда приехать и взять все материалы для экспертизы.

- Это не будут делать украинские эксперты, и на наш взгляд, это не должны делать эксперты России - это должны делать международные эксперты из разных институтов, по всему миру, чтобы максимально объективным было расследование этого преступления, - проинформировал он.

Чиновник отметил, что показания раненых украинцев будут служить дополнительным доказательством того, что там произошло, - как происходил процесс перевода, что говорили военным, почему их переводят, почему именно в этот барак.

– Тем более что, насколько мы знаем, каких-то других положительных изменений в условиях содержания – там ничего подобного не было. Поэтому вопросов много, но поверьте, мы делаем все, что можем, что мы должны делать, - сказал он.

По словам омбудсмена, пока представители Украины требуют, что пока россияне не допускают туда представителей украинского государства, пусть допустят туда представителей третьих государств.

Лубинец также заявил, что подал запрос на получение информации о списках погибших украинских военных в Оленовке, но в настоящее время в Офисе Омбудсмена эти списки не получили.

– Я запросил эту информацию, но пока мы не получили списки. Я знаю, что у российской стороны они есть, но пока их еще не получили. Относительно договоренностей о возвращении тел, когда ожидать и в каком количестве – тоже не готов сказать, – отметил омбудсмен.

Отвечая на вопрос, что делать родственникам, чтобы получить информацию о ситуации в Еленовке, Уполномоченный ВРУ по правам человека сказал, что им необходимо обращаться в МККК.

– Система построена следующим образом: этот комитет даже лично мне не дает информацию о конкретном военнопленном ВСУ. Я подаю запрос, например, обратился, чтобы предоставили сведения. Но эти списки, эту информацию по фамилиям будут предоставлять соответствующим родственникам, не мне - мне могут дать общее количество лиц, которое держалось на том месте, какое количество погибших и раненых, - заявил он.

При этом украинский омбудсмен, говоря об этой ситуации, сказал, что "приблизительные цифры мы уже понимаем".

Относительно того, что к нашим военнослужащим со стороны россиян применялась пытка, Лубинец отметил, что украинская сторона это фиксирует и четко знает, как на это реагировать.

– Мы не боимся каких-либо расследований. У нас, в отличие от российской стороны, есть доступы к любым территориям, местам содержания российских военнослужащих. Например, у МККК есть абсолютно полный доступ (к этим местам – ред.). Такое же зеркальное отношение мы требуем и к нашим ребятам, опять же это – доверие к каким-то международным институтам.

Лубинец заверил, что задачей украинских властей является возвращение абсолютно всех украинских пленных. По его словам, в отношении этих людей нет списка в алфавитном порядке, по воинскому званию, кто дольше или меньше находится по срокам.

– Понятно, что, прежде всего, мы обращаемся с тем, готовы ли абсолютно всех (вернуть – ред.). Затем (обращаемся в отношении лиц – ред.) с учетом их медицинского состояния, раненых, женщин, беременных женщин, так же гражданских женщин – мы требуем, чтобы их в первую очередь рассматривала рф на обмен. Если это происходит – хорошо. Если нет – мы предлагаем абсолютно всех, – сказал он.

Украинский омбудсмен заверил, что нет такого, что кого-то включили в первый обмен, кого-то во второй и т.д.

– Хотел бы всех успокоить – мы требуем и делаем все, чтобы абсолютно весь список, который у нас есть, наших военнопленных, наших героев и героинь, чтобы их вернула рф. российская сторона предлагает кого-то, кого мы предлагаем, но автоматически включаем (в эти списки – ред.) абсолютно всех, - проинформировал Лубинец.

Отметим, что 30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке.

Патронатная служба полка «Азов» сообщила, что не может подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяет их достоверность. Там также отметили, что имена раненых и погибших в Еленовке сообщают семье в индивидуальном порядке.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанті содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения. Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков "днр "или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «Вагнер» и ее владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».