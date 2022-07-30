Штаб по вопросам военнопленных требует от рф предоставить списки жертв теракта в Еленовке, а от международных организаций – расследование

Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что россия должна предоставить списки погибших и раненых в результате теракта в Еленовке украинских военнослужащих, которые содержались в колонии.

Заявление КШВОВ опубликовано на Facebook-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В КШВОВ отметили, что 29 июля, сразу после появления информации об убийстве украинских защитников, которые содержались в колонии Еленовки, обратились к представителям противника с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта.

«Все раненые должны получить должную медицинскую помощь, а тела погибших воинов должны быть возвращены для надлежащего захоронения. Представители оккупанта не дали никакого ответа на обращение. Международный комитет Красного Креста и Организация объединенных наций, выступавших гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных. Также подчеркиваем необходимость проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных», – заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В КШВОВ отметили, что преступление в Еленовке грубо нарушает международное право, национальные законодательства и нормы человеческой морали. Наказание для всех причастных к планированию и совершению теракта должно быть самым строгим и неотвратимым.

«Несмотря на это показательно жестокое преступление, казни украинских Защитников, Координационный штаб продолжает работу по обмену и возвращению защитников Украины домой», – подытожили в штабе.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков "днр" или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «Вагнер» и ее владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических событий в Еленовке. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приступила к процедуре возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке. При этом омбудсмен отметил, что Украина не получала официальные списки погибших и раненых в Еленовке.