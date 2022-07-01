В МИД Украины заявили, что нет разницы между российскими дипломатами и оккупантами, которые убили пленных в Еленовке

Спикер МИД Олег Николенко сравнил российских дипломатов, призвавших казнить наших защитников из «Азова» через повешение, с россиянами, убившими украинских военнопленных в Еленовке.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Он отметил, что и российские дипломаты и оккупанты – все они являются соучастниками военных преступлений и должны быть наказаны.

«Прочтите это (сообщение посольства рф), когда вам говорят, что Россию нельзя изолировать. Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к расстрелу украинских военнопленных, и российскими войсками, которые делают это в Оленовке. Все они являются соучастниками этих военных преступлений и должны понести ответственность», - отмечает Николенко.

Напомним, посольство россии в Великобритании призвало казнить пленных бойцов полка «Азов» через повешение. Их назвали «ненастоящими солдатами», которые заслуживают «унизительной смерти».

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения. Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что по данным спутников, обстрела колонии не было, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «ДНР» или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК «Вагнера» и её владелец Пригожин.