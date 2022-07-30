В Киеве семьи защитников Азовстали просили признать рф страной-спонсором терроризма и обратить внимание на действия оккупантов в отношении пленных

В субботу, 30 июля, в Киеве родственники защитников Азовстали вышли на Софийскую площадь на мирную акцию. Они обратились ко всему цивилизованному миру с призывом признать россию страной-спонсором терроризма.

Об этом сообщает «Общественное».

На площади собралось около сотни человек. Жены и близкие украинских защитников просили власти обратить внимание на то, что российские оккупанты поступают с пленными украинскими военными.

Жена командира полка «Азов» Дениса Прокопенко Екатерина призвала признать россию страной-спонсором терроризма.

Она рассказала, что разочарована, потому что, когда защитники Азовстали сложили оружие, международные организации, ООН и Международный комитет Красного Креста заверили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также Екатерина Прокопенко прокомментировала события в Оленовке, она считает, что это могла быть заранее спланированная акция – «зачистка убийств и пыток, а сейчас они просто свои следы хотели заметать, как-то скрыть».

«Наша сторона пока ничего не подтверждает. Мы в ожидании. В ожидании международного расследования, нейтрального расследования. Но предварительно мы знаем, что это не HIMARS, и это не ошибка нашей стороны. Это сознательный акт, направленный на убийство героев «Азовстали», – сказала она.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Оленовке, где кафиры содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения. Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв . Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков ДНР или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «Вагнер» и ее владелец пригожин .

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Оленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

Патронатная служба полка «Азов» сообщила , что не может подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяет их достоверность. Там также отметили, что имена раненых и погибших в Еленовке сообщают семье в индивидуальном порядке.