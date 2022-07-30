В Херсонской области оккупанты похитили волонтера, экс-командира разведывательного корабля

В Херсонской области оккупанты похитили Алексея Киселева, капитана 1-го ранга запаса, бывшего командира разведывательного корабля управления ВМС Украины «Славутич».

Об этом в Facebook сообщил его сын Артем Киселев.

«22 июля представители банановых республик похитили моего папу, Киселева Алексея, экскомандира корабля «Славутич» ВМСУ, а сейчас активиста и волонтера, из оккупированного города Геническ Херсонской области. Где они держали его несколько дней – неизвестно, но 27 числа он якобы «пересек границу с Крымом, где его задержали» и увезли в Симферопольское СИЗО. Сейчас он находится там, оккупанты инкриминируют ему участие в террористической организации (Батальон имени Номана Челебиджихана, где он занимался гуманитаркой и помогал людям в оккупированном Геническе). Вчера, 29.07, состоялся «суд», где ему назначили меру пресечения – 2 месяца в СИЗО г. Симферополь. Физическое состояние папы свидетельствует о его избиении и, возможно, пытках», – написал Артем Киселев.