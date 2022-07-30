С августа россияне не будут выпускать украинцев из Мелитополя без спецпропусков

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона .

Российские оккупанты, начиная с августа, будут требовать у мелитопольцев специальные пропуска для выезда из оккупированной территории.

— Со вчерашнего дня они начали информировать, что с понедельника для выезда с территории временно оккупированной в комендатуре нужно будет брать какие-то специальные пропуска. Они пытаются усложнить выезд с территории, - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что в Васильевке в очереди на выезд из временно оккупированных территорий стоят более 800 машин. При этом автомобили пропускают на подконтрольную Украине территорию только утром.

— Также два дня назад они начали делать копии паспортов всех выезжающих людей, - добавил мэр.

Напомним, россияне сделали новую пропускную систему в оккупированном Мариуполе: «Дорога в один конец».