В ООН заявили о готовности направить своих экспертов для расследования трагедии в Еленовке

Организация Объединенных Наций пообещала помочь официальным лицам в Украине расследовать взрыв в тюрьме в Еленовке, где оккупанты удерживали украинских военнопленных.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, требующее согласия сторон, и полностью поддерживаем инициативы Международного Комитета Красного Креста, — заявил заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков "днр" или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «Вагнер» и ее владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических событий в Еленовке. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приступила к процедуре возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке. При этом омбудсмен отметил, что Украина не получала официальные списки погибших и раненых в Еленовке.