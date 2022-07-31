Украинский воин в одном бою уничтожил восемь единиц вражеской бронетехники, в том числе пять танков

В одном из боев украинский противотанкист, уроженец Полтавщины Сергей по прозвищу Бугор уничтожил 8 враждебных целей подряд.

Об этом сообщает «Армия Inform».

С первых дней широкомасштабного вторжения Сергей сражается на передовой. Сначала стоял на защите Киева, потом уехал уничтожать врагов на Харьковщину. В одном бою ему удалось остановить восемь единиц вражеской техники.

– Орки пытались осуществить наступление на позиции 80-й бригады. Выбить наших и зайти в Верхнекаменку. Как раз в тот день я вышел на позицию вместо собратьев. Тогда мне удалось уничтожить восемь целей подряд… В семь утра началось движение. Сначала уехал бронетранспортер, загруженный пехотой. Но из-за местности я его упустил из виду. Вместо этого поймал на прицел и уничтожил БМП. Ракета зашла в нос и вынесла все через зад.

- Нас начали бить артиллерией и «Градами», а когда перестали, я снова увидел БТР с пехотой, который раньше меня сбежал. Вот я его и разнес… Потом снова начали нас крыть «артой» и вышли танки. Их не было видно, только слышен рев двигателей. Но один из них так «перегазировал», поднялся дым, и я решил выстрелить, ориентируясь по нему. Взрыв, вспышка, понял, что попал. И тогда уже полезли танки. Я увидел орудие, которое выдвинулось и наводилось на наши позиции. Вот и ее хлопнул. Тут же рядом вылез третий танк, успевший скрыться в посадку. Но когда он заехал в разрыв между деревьями, не стало и его, как впоследствии еще двух танков и грузовика с боекомплектом, – говорит Сергей.