Командир полка «Азов» обещает месть за Еленовку – он говорит, что путин будет казнен

Исполняющий обязанности командира полка «Азов» майор Никита Надточий выступил с заявлением по поводу массового убийства россиянами украинских военнопленных в Еленовке. Он обещает отомстить российским оккупантам и путину за убитых побратимов.

Об этом сообщает полк "Азов".

«Мы расцениваем нападение на Еленовку как акт публичной казни. россия сделала это из-за безнаказанности. Они привыкли к тому, что даже при открытых нарушениях законов, обычаев и правил войны их никто не привлечет к ответственности».

«Поэтому мы – «Азов», Украина как государство и весь цивилизованный мир нанесем ответный удар, чтобы россия запомнила это раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов казни наших заключенных. У нас уже есть предварительная информация, но мы пока не готовы озвучивать детали. Мы их найдем, где бы они ни были – на оккупированных территориях Украины, в россии или в третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание», – говорится в заявлении «Азова».

Также Надточий обратился к путину.