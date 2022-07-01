Кабмин готовит эвакуацию жителей Донетчины – из-за войны регион остался без газа и отопления

Кабинет министров готовит эвакуацию мирных жителей из свободной части Донбасса. Из-за боевых действий эти районы Донецкой области не смогут обеспечить поставками электричества, воды и газа, а значит и отоплением.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

«В Донецкой области продолжаются бои. Враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением. Впереди осенне-зимний период. Поэтому людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, пожилых людей, а также больных и маломобильных».

«Итак, готовим жителей Донецкой области к эвакуации! Созданы штаб, разворачиваем силы и средства. Области в центре и западе страны готовятся принимать наших людей с востока», - сообщила она.

По словам Верещука, пребывание в Донецкой области несет опасность для граждан.

«Обращаюсь к жителям Донбасса. Если не эвакуируетесь, когда это возможно, то можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своим близким смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя. Поэтому будьте мудры и готовьтесь к эвакуации!» – подчеркнула Верещук.

В Донецкой области находится 52 тысяч детей, которых нужно эвакуировать. Всего из Донбасса придется эвакуировать не менее 200-220 тысяч человек.