Зеленский призвал США признать рф государством-террористом, чтобы россияне потеряли свои бизнес-связи

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость международного признания россии государством-террористом.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
– Все доказательства преступления оккупантов в Еленовке будут собраны. Все виновные – кто согласовывал, кто организовывал, кто взрывал людей, кто знал об этом – будут найдены. Но все же этого сейчас мало… Обязательно должны быть юридические шаги со стороны мирового сообщества по отношению к государству-террористу. Недостаточно только осуждение на уровне политической риторики. Это массовое убийство, какие после этого могут быть отношения с террористами, какой может быть бизнес с такой страной?
– Формальное юридическое признание россии государством-террористом, в частности признание от Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае россия будет сохранять. Это все равно придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия решения. И чем быстрее это будет, тем меньше зла россия успеет сделать, - сказал Зеленский.