Зеленский призвал США признать рф государством-террористом, чтобы россияне потеряли свои бизнес-связи

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость международного признания россии государством-террористом.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Все доказательства преступления оккупантов в Еленовке будут собраны. Все виновные – кто согласовывал, кто организовывал, кто взрывал людей, кто знал об этом – будут найдены. Но все же этого сейчас мало… Обязательно должны быть юридические шаги со стороны мирового сообщества по отношению к государству-террористу. Недостаточно только осуждение на уровне политической риторики. Это массовое убийство, какие после этого могут быть отношения с террористами, какой может быть бизнес с такой страной?