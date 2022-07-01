ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский призвал жителей Донецкой области эвакуироваться в безопасные регионы

Уже 158-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 30 июля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 31 июля.

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00:28 Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донецкой области эвакуироваться из-за российской угрозы.

- Там сотни тысяч людей, десятки тысяч детей… Многие отказываются уехать… Но это действительно нужно сделать. Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, что больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить.

- Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем. Мы – не россия. Поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти больше жизней, и чтобы по максимуму ограничить российский террор, - сказал Зеленский.

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