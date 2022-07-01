Российским пленным, которых в Николаеве готовили на обмен, показали видео с Еленовки и с пытками над бойцом ВСУ – один из них потерял сознание

Координационный штаб по обращению с военнопленными опубликовал общение с российскими военнопленными, которых готовили на обмен в Николаевской области.

Видео опубликовано в YouTube-аккаунте журналиста Владимира Золкина.

В начале видео он объясняет военнопленным, что их уже 5 дней должны были как обменять. По его мнению, обмен не состоялся, потому что российская сторона его сорвала после того, как жестоко убила 57 украинских военнопленных в Еленовке.

Также российским военнопленным показали видео, как российский оккупант отрезает гениталии украинскому солдату. По словам Золкина, не все россияне смогли досмотреть это видео до конца. Во время просмотра один из российских военнопленных потерял сознание.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков "днр" или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «Вагнер» и ее владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических событий в Еленовке. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приступила к процедуре возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке. При этом омбудсмен отметил, что Украина не получала официальные списки погибших и раненых в Еленовке.