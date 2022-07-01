Конгресс США установит критерии для признания россии страной-спонсором терроризма

Конгресс США ведет разработку критериев по признанию россии государством, спонсирующим терроризм. Однако, это не сильно повлияет на санкции, которые уже действуют против страны.
Об этом официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан заявила в эфире телемарафона.
— Когда речь идет о спонсировании терроризма - существуют критерии. Нам нужно установить эти критерии, чтобы назвать страну спонсором терроризма. Наш Конгресс установит эти критерии, - заявила Калан.
Также Калан отметила, что признание россии спонсором терроризма не сильно изменит санкции против нее.
— Потому, что те же санкции, самые сильные санкции, которые уже существуют, они похожи на те санкции, которые применяются, когда страна определяется спонсором терроризма, - заявила она.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров признать рф государством-террористом.
Позже Сенат США призвал Госдеп объявить россию государством-террористом.