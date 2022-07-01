В рабочую поездку спикера Палаты представителей США не входит посещение Тайваня

В программе визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси не входит запланированная поездка на Тайвань.

Об этом сообщает пресс-служба спикера.

Согласно предоставленным данным, Нэнси Пелоси возглавляет делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе. С рабочим визитом она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.

Поездка будет посвящена взаимной безопасности, экономическому партнерству и демократическому управлению в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Я возглавляю делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы подтвердить непоколебимую преданность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности», - написала Пелоси в своем Twitter.

Отмечается, что на Гаваях делегация провела брифинг от руководства USINDOPACOM, а также посетила мемориал Перл-Харбор и военный корабль США «Аризона».

«Наши члены отдали дань уважения доблестным военнослужащим, погибшим в жестоком нападении на Перл-Харбор. Во время наших поездок мы будем продолжать выражать бесконечную благодарность Конгресса и страны нашим храбрым военнослужащим США, дислоцированным за границей, чья служба делает регион и мир более стабильными и безопасными».

«Для меня как для спикера большая честь возглавлять эту выдающуюся группу членов, в которую входят председатели комитетов и подкомитетов по юрисдикции и сторонники прочного партнерства между США и Азиатско-Тихоокеанским регионо. Мы с нетерпением ждем продуктивных встреч, которые будут продолжать информировать Конгресс о работе по продвижению наших ценностей и интересов и укреплению наших партнерских отношений в регионе», - подытожила Пелоси.

Напомним, что накануне рабочего визита спикера палаты представителей Пекин начал снова угрожать США.