Оккупанты не допустили «Красный Крест» в Еленовскую колонию, где погибли украинские военнопленные

россия не допустила представителей Международного Комитета Красного Креста в Еленовскую колонию, где в результате взрыва погибли более 50 украинских военнопленных и около 100 получили ранения.

Об этом Международный Комитет сообщил в Twitter.

В Комитете заявили, что решительно осуждают недавнее нападение на колонию для военнопленных в Еленовке. Но сразу же предложили свою помощь, в том числе в идентификации умерших и возвращении и передаче останков, однако россия не удовлетворила их просьбу.

«Известно, что наша вчерашняя просьба о доступе к военнопленным из Оленовской колонии не была удовлетворена. Предоставление МККК доступа к военнопленным является обязанностью сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями. Мы не прекратим пытаться получить доступ как к этим военнопленным, так и ко всем другим военнопленным в этом международном вооруженном конфликте, к которым у нас еще не было доступа», - говорится в сообщении.





Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Оленовке, где кафиры содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв . Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «ДНР» или российских военных, осуществлявших охрану помещения, не пострадал. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «Вагнер» и его владелец пригожин .

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Оленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических событий в Оленовке. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приступила к процедуре возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Оленовке. При этом омбудсмен отметил, что Украина не получала официальные списки погибших и раненых в Оленовке.

Также в ООН заявили о готовности направить своих экспертов для расследования трагедии в Еленовке.