Боятся ВСУ: Украинские ВМС назвали причину, по которой в оккупированном Крыму отменили празднование дня российского флота

ВМС Украины заявили, что россия не рискнула проводить день чф рф в Севастополе, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумала повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника.
Об этом говорится в сообщении ВМС Украины.
«Рашисты в Крыму боятся ВСУ. Ярким примером тому является новость от российских СМИ! Речь идет о том, что во временно оккупированном врагом Севастополе якобы украинским беспилотником атакована одна из воинских частей захватчика. По версии врага, неопознанный летательный объект прилетел сегодня утром на территорию штаба ЧФ РФ и вроде бы ранил 5 человек», - заявили в украинских ВМС.
На самом деле враг, уверены в ВМС, «не рискнул проводить день чф рф, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника».
«Такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста. Напоминаем, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого образцы вооружения. Нашими целями являются исключительно военные объекты России. Мы не наносим удары по территории России. Крым – это Украина», - резюмировали в Военно-Морских Силах Украины.