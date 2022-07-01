Боятся ВСУ: Украинские ВМС назвали причину, по которой в оккупированном Крыму отменили празднование дня российского флота

ВМС Украины заявили, что россия не рискнула проводить день чф рф в Севастополе, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумала повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника.

Об этом говорится в сообщении ВМС Украины.

«Рашисты в Крыму боятся ВСУ. Ярким примером тому является новость от российских СМИ! Речь идет о том, что во временно оккупированном врагом Севастополе якобы украинским беспилотником атакована одна из воинских частей захватчика. По версии врага, неопознанный летательный объект прилетел сегодня утром на территорию штаба ЧФ РФ и вроде бы ранил 5 человек», - заявили в украинских ВМС.

На самом деле враг, уверены в ВМС, «не рискнул проводить день чф рф, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника».