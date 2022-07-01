В ОП считают, что гибель николаевского агрария Вадатурского была не случайностью, а умышленным убийством

В Офисе Президента Украины считают, что российские оккупанты специально выстрелили ракетой в дом николаевского бизнесмена Алексея Вадатурского.

Об этом написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что ракета попала в спальное крыло дома, где живет семья Вадатурского и это не может быть случайностью.

«Гибель Алексея Вадатурского, по моему мнению, была не случайностью, а вполне продуманным и организованным умышленным убийством. Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью», - написал Подоляк.

Советник отметил, что оккупанты продолжают совершать террористические акты, чтоб запугать украинцев. Но, проживая ужас, народ Украины становится закаленнее.

«Российские варвары продолжают кампанию террора, пытаясь запугать, дестабилизировать и сломать украинское общество. По мнению кремлевских маньяков, кампания по резонансным терактам высокой интенсивности (издевательство над нашими пленными и их увечья, зафиксированные на видео, ракетная атака на винницкий Дом офицеров, термобарический внутренний подрыв барака с нашими ребятами в Оленовке и точечный удар по известному лицу отношение к зерну) должно заставить украинцев опуститься на колени, открыть ворота и сдать государство. Каждое преступление заставляет нас чувствовать боль, но мы проживаем его и становимся только закаленными», - отметил советник.

Он также выразил соболезнования семье Алексея Вадатурского и добавил, что террористам не сдаются, а россия, совершая подобные вещи, делает хуже сама себе.

«Соболезнование семье и близким Алексея Вадатурского. Он был Героем Украины, преданным государству, фанатиком своего дела и легендой украинского бизнеса. В истории еще не было случая, когда террористы заставили бы кого-нибудь сдаться. Россия совершила огромную ошибку, став на эту скользкую тропу. Эта ошибка станет для нее не просто катастрофической – она впишет слово «россия» черными буквами в мировую историю», - добавил Михаил Подоляк.

Напомним, генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Вадатурская погибли в результате ночных обстрелов Николаева.