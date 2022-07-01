В ГУР заявили, что оккупанты отводят войска из двух поселков в Запорожской области

Личный состав армии россии отступает с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месту расположения сил кафиров вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, оккупанты отвели личный состав и технику на другие позиции. Около 40 раненых были доставлены в госпиталь города Пологи.

Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Другие оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

При выходе из населённых пунктов россияне пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог.