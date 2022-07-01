Суд отпустил под залог директор школы на Киевщине, которая работала с оккупантами за обещание стать «министром образования»

Директор школы, подозреваемая в сдаче позиций ВСУ за обещание от оккупантов должности министра образования на оккупированной Украине, выпущена под залог полмиллиона гривен.

Об этом сообщают в ТСН.

Как известно, в Киеве выявлена и нейтрализована российская агентура, которая разведывала оборонные позиции ВСУ и теробороны, а также передавала агрессору информацию об общественно-политической обстановке (в т.ч. проукраинских деятелей культуры, медиа и т.п.) в столице и области. Координатором этой сети была директор школы.

Фамилию директора школы, подозреваемой в государственной измене Украины, можно найти в открытом списке дел Соломенского суда — Алла Николаевна Душкина.

До начала войны она работала в частной школе-саду. В соцсетях в первые недели войны Душкина показывает как подвал этого детсада, который уже в следующем после полномасштабного вторжения россии в Украину стал укрытием для детей и семей. А 1 марта в разгар боев за Киевщину, когда оккупанты уже захватили пригород столицы, на своей странице в соцсетях директор поздравляет с началом весны.

Сейчас частное заведение возобновило работу, но об руководительнице ничего не говорят. Обвинениями коллеги в госизмене другие сотрудники шокированы, пока идет следствие, от работы Душкина отстранена.

На первое судебное слушание сама обвиняемая не пришла.

«Было назначено судебное заседание – единственное, что предоставили – документы, которые она на больничном, поэтому судебное заседание перенесено», — говорят прокуроры.

Ее отпустили из-под ареста под залог – 500 тысяч гривен. На последнем рабочем месте говорят, что денег на залог в коллективе не собирали. На телефонные звонки журналистов обвиняемая не отвечает.

В прокуратуре говорят, собрали достаточно доказательств против директора.

Журналисты также сообщают, что до работы в частной школе Душкина была руководителем одной из школ на столичном Печерске. Правда тогда она имела другую фамилию – Ратушная. В 2020 году Алла Ратушная оказалась в эпицентре скандала — соревновалась за должность директора школы с угрозами, выламыванием замков и исчезновением важных документов.

И только после вмешательства образовательного омбудсмена и специальной комиссии при мэрии Киева законная директор смогла зайти на свое рабочее место. Сама же Душкина видела себя на более высокой должности.

«Она постоянно говорила, что она будущий директор Департамента города Киева», — рассказала ее преемница.

Адвокат подозреваемой в государственной измене педагогики по запросу ТСН заявил, что без согласия Душкиной ничего комментировать не может.

Напомним, СБУ задержала агентов, которые проводили разведку относительно обороны Киева.