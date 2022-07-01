На Херсонщине из-за войны полностью уничтожены несколько сел

В Херсонской области из-за боевых действий полностью уничтожены несколько сел. В сотнях населенных пунктах критическая ситуация, так как уничтожены дороги, дома и школы, а поля и реки заминированы. Помимо этого убито множество мирных людей, а в лесах были пожары.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Facebook.

«Без света и воды некоторые села уже 5 месяцев, пенсии и соцвыплаты в таких селах люди не получают с марта. Люди вынуждены бежать на подконтрольную Украине территорию или в соседние села. Поэтому есть такие громады, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены», - отметили в администрации.

В течение двух месяцев жители Херсонской области остаются без связи украинских мобильных операторов. Работает проводной интернет, но трафик идет через россию, поэтому большинство сервисов заблокированы и работают только с VPN.