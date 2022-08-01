Норвежский эксперт допустил, что конец режима путина уже начался

Режим российского диктатора владимира путина «уже в начале своего конца» из-за провального военного вторжения в Украину.

Так считает норвежский политолог и социальный антрополог, директор Института Фридтерфа Нансена Ивер Нейманн, пишет Newsweek.

Российский диктатор приказал армии рф начать вторжение в Украину в конце февраля, объявив о желании захватить территорию всего Донбасса.

Однако до сих пор москве не удалось достичь своих главных целей из-за мощного сопротивления армии Украины, которого, очевидно, никто не ожидал. Бои до сих пор продолжаются на украинском востоке и юге. Международное сообщество осудило российское вторжение на фоне сообщений о российских военных преступлениях и отсутствии каких-либо причин для войны. Санкции, введенные странами Запада, нанесли удар по российской экономике и правлению путина, хотя опросы свидетельствуют, что многие россияне поддерживают своего автократа.

Однако Нейманн прогнозирует, что последствия вторжения в Украину могут способствовать «началу конца» власти путина. Он отметил большое количество сопутствующих факторов, которые могут негативно повлиять на российскую экономику. После начала войны компании начали бежать из РФ. А количество стран, готовых принимать российский экспорт, тоже сильно сократилось.

«Поэтому за 22 года правления путина очень мало, если вообще что-то действительно изменилось в экономике. И меня ошеломляет, что прошедший марксистскую подготовку путин не понял, что материальные факторы критически важны», - сказал Нейманн.

Он признал, что трудно предсказать, когда именно упадет режим Путина, равно как и что будет после этого.

«Его режим проделал тщательную работу, чтобы искоренить любые проявления организованного либерального мышления или работы в россии. Это плохо для страны и хорошо для режима путина», – сказал норвежский эксперт.

Напомним, режим владимира путина начал «слабеть», а в москве началась подготовка к борьбе за власть.