200 российских морских пехотинцев отказались возвращаться на войну в Украину – они должны были проводить наступательные действия

Двести морских пехотинцев из состава 810 российской бригады отказались возвращаться на войну в Украину.

Об этом интернет-изданию «Радио Свобода» сообщил представитель ГУР МО Украины.

Он отметил, что из-за этого процесс восстановления боеспособности бригады затянулся.

«Что стало негативным для российского командования? То, что около двухсот военнослужащих 810 бригады отказались возвращаться на территорию юга Украины. И возникла существенная проблема, которая, по нашим данным, и затянула процесс восстановления и боевого согласования батальонной тактической группы этой бригады», – рассказал Вадим Скибицкий.

По его словам, боевой потенциал, боевой опыт, те специальности, которые являются критическими для таких подразделений, на сегодняшний день отсутствуют.

«Во-вторых, основная задача 810 бригады – это проведение морских, штурмовых наступательных операций и просто штурмовых действий. А соответственно, если не будет подготовленных специалистов, если не будет четкого согласования подразделения, то боевой потенциал этой БТГр, да и всей бригады уменьшается», – подчеркнул представитель ГУР МО Украины.

Напомним, личный состав армии россии отступает с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области.