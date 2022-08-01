В Нацполиции рассказали, в каких областях Украины зафиксировано больше всего насилия со стороны оккупантов

Национальная полиция Украины расследует 21 уголовное производство сексуального насилия со стороны рашистов. Больше всего изнасилований зафиксировано на Киевщине, Сумщине и Черниговщине.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

По ее словам, всего в полицию написали более 50 заявлений о сексуальном насилии, но эта цифра конечно неполная.

«Эта тема является очень латентной, потому что люди, которые пережили сексуальное насилие в условиях оккупации, обычно не хотят об этом говорить, мы ни в коем случае не должны их к этому принуждать», – подчеркнула Павличенко.

Она добавила, что все правоохранительные органы Украины совместно работают над расследованием преступлений оккупантов. Пострадавшие могут получить комплексную помощь от государства.

Напомним, возле села Новое Залесье в Киевской области нашли тело мирного жителя, погибшего от рук российских оккупантов.