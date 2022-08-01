В 2013 году благотворительный фонд принца Чарльза принял $1,2 миллиона от семьи международного террориста бен Ладена

Принц Чарльз Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза, старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II, В 2013 году принял пожертвования в размере £1 миллиона ($1,2 миллиона) от родственников основателя террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.

Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, принц получил деньги от Бакра бен Ладена и его брата Шафика, сводных братьев экс-лидера «Аль-Каиды». Чарльз встречался с Бакром в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус 30 октября 2013 года, через два года после того, как Усама бен Ладен был убит американским спецназом.

Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, США. По данным Times, советники призывали принца вернуть деньги: они предупредили, что событие вызовет общественное возмущение, если о нем станет известно СМИ. Кроме того, репутации Чарльза будет нанесен ущерб, «если его имя появится в одном предложении с именем террориста, ответственного за убийство 67 британцев и тысяч американцев 11 сентября 2001 года».

Однако принц, отказался вернуть деньги, посчитав, что это будет слишком неловко. Чарльз опасался, что жертвователи поймут истинную причину возврата средств.

Председатель фонда сэр Иэн Чешир заявил изданию, что пожертвование от родственников бен Ладена одобрили пять попечителей организации, в том числе бывший председатель правления BT Group Майкл Рейк, экс-глава британского банка Barclays Джон Варли и Уильям Найи, который тогда был главным личным секретарем принца.

Усама бен Ладен Как отмечает Times, нет никаких предположений, что Бакр или Шафик бен Ладен спонсировали террористические акты или участвовали в них.

Ранее данные о пожертвованиях членов семьи бен Ладена благотворительным организациям не раскрывались, они не фигурируют в публичных документах. Благотворительные организации не обязаны раскрывать информацию о своих жертвователях.

В конце июня Times сообщила, что в 2011–2015 годах принц Чарльз лично принимал пожертвования для своего фонда от катарского шейха Хамада бин Джассима бин Джабера Аль Тани. Их общая сумма составила €3 млн, наличные деньги были упакованы в сумки и чемодан. Как отмечала газета, «нет никаких предположений, что платежи были незаконными». Представитель Кларенс-хаус подтвердил, что «все надлежащие процедуры были соблюдены».

Напомним, что ранее сын Усамы бен Ладена стал художником.