Запорожская область может быть освобождена от оккупантов до конца 2022 года - глава ОВА

ВСУ могут полностью освободить Запорожскую область от российских захватчиков до конца 2022 года.

Об этом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сказал в интервью «Укринформу».

По его словам, реперными точками являются 1 сентября и начало отопительного сезона. Старух подчеркнул, что важно как можно быстрее изгнать оккупантов, чтобы решить вопрос организации образовательного процесса детей и обеспечения населения теплом.

«Пока газоснабжение отсутствует в Бердянске, Мелитопольском, Васильевском районах. Много сложных моментов», - добавил глава ОВА.

Старух надеется, что деоккупация Запорожской области состоится уже в ближайшее время.

Напомним, что ранее Президент Зеленский приказал освободить от оккупантов всю Украину.