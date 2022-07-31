На границе Сербии и Косово произошло вооруженное столкновение – сербский политик высказал «опасения», что нужно будет начать «денацификацию» Балкан

31 июля на границе между Сербией и Косово произошло вооруженное столкновение.

Об этом пишут местные СМИ.

В то же время армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности. По сообщениям СМИ, сербы начинают возводить баррикады. В то же время косовский спецназ закрыл границу.

При этом, ранее депутат провластной партии заявил о необходимости «денацифицировать» Балканы.

«Мне все больше кажется, что Сербия будет вынуждена начать «денацификацию» Балкан. Я хотел бы ошибаться», – написал он в Twitter.

Президент Сербии Вучич, в свою очередь, заявил, что армия Косова якобы планирует в полночь напасть на северную часть Сербии.

Напомним, ранее президент Сербии выступил против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.