В Каховке подорвали автомобиль «криминального авторитера» Ефима – он сотрудничал с оккупантами и обещал расправу над украинцами

В Каховке сообщают о подрыве автомобиля криминального авторитета и коллаборанта Виталия Ефименко.

Об этом сообщает Telegram-канал «Ху*вый Херсон».

Сообщается, что в Херсонской области в городе Каховка неизвестные взорвали авто коллаборанта Ефименко Виталия – местного криминального авторитета по кличке Ефим, который тесно сотрудничает с оккупантами и обещал расправу над проукраинскими жителями региона.

«Вчера Ефим своими глазами увидел, как выглядит фейерверк внутри собственной машины. Предварительно доставлен в больницу. Есть надежда, что не выживет. От моментального попадания в двухсотые спасло только то, что автомобиль был бронированным. После взрыва авто уходит в металлолом», - пишут в сообщении.

Позже к посту добавили, что ранения у предателя минимальные.

Напомним, в сформированной оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонской области 11 июля заявили о попытке ликвидировать главаря этой организации Владимира Сальдо.

Также в Запорожской области совершено покушение на главу оккупационной «администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Напомним, как в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.

7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.