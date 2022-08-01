ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В ВСУ рассказали, что сбивают по несколько вражеских беспилотников каждый день

Уже 159-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 30 июля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 31 июля.

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00:29 Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Силы обороны ежедневно сбивают по одному или два вражеских беспилотника.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

— Хочу сказать, что эти беспилотники – чрезвычайно опасная вещь, их необходимо сбивать, потому что именно после их пролетов, вероятно, произойдет ракетная атака по объектам инфраструктуры, по стратегическим важным государственным объектам, транспортным развязкам, - пояснил Игнат.

Спикер командования Воздушных сил отметил, что, несмотря на угрозу, которую представляют российские беспилотные летальные аппараты, их отрабатывают зенитно-ракетные войска, захватывают специальные истребители и уничтожают специальные посты с переносными ракетно-зенитными комплексами.

— Ежедневно фактически имеем 1-2 сбитых беспилотных летательных аппарата противника, которые постоянно ведут разведку над территорией Украины. Это происходит не только на востоке, но и на севере, даже в западных областях недавно было сбито два БПЛА, - сообщил Игнат.

Он отметил, что Воздушные силы Украины продолжают контролировать воздушное пространство на подконтрольной украинской власти территории.