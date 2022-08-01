Война на Николаевщине: Оккупанты снова обстреляли Николаев

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 1 августа, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 31 июля доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

01:43 Запуск ракет в сторону Николаева снова фиксируют на временно оккупированных территориях Херсонщины.

01:38 В Николаеве снова прогремели взрывы, город ракетами обстреливают оккупанты.

После серии взрывов в области объявили воздушную тревогу. Пройдите в укрытия.