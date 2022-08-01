СБУ перехватила и опубликовала российские документы о подготовке проведения «референдума» в южных регионах Украины

Служба безопасности Украины перехватила российские документы, регламентирующие проведение фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Херсона.

Об этом СБУ сообщает на своем официальном сайте.

За счет этого псевдо-голосования оккупанты надеются легитимизировать вхождение части южной Украины в состав россии.

«Они уже разработали концепцию подготовки к фейковому референдуму и определили основные направления работы с привязками к датам. При этом финальная дата самого голосования пока не установлена», - добавили в пресс-службе.

По имеющейся информации спецслужбы, основную роль в организации и проведении псевдо-референдума захватчики планируют отдать прокремлевской организации «волонтеры из россии».

Под кураторством спецслужб рф ее участники должны рассредоточиться в регионе для имитации поддержки оккупантов местными жителями, а также создания постановочных сюжетов для РосТВ.

«Для этого «активисты» планируют организовать более 140 одновременных пророссийских пикетов, более 30 из которых должны состояться в областном центре. Освещать агитационные собрания должны подконтрольные кремлю медиа-ресурсы и блогеры, массово перебрасываемые в регион», - сказано в сообщении.

Кроме того, представители оккупационной администрации получили задачи от своих московских кураторов по созданию 20 «избирательных комиссий» под руководством местных коллаборантов.

Состав «избиркомов» должны были утвердить к 1 августа этого года.

По данным Службы безопасности, для усиления электоральной поддержки захватчики предлагают раздавать продуктовые наборы и стартовые пакеты российских операторов.

«Однако согласно перехваченным вражеским материалам коллаборанты «докладывают» своим российским руководителям о том, что херсонцы не воспринимают идеи «присоединения», оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения региона от агрессоров», - добавили в СБУ.

В настоящее время СБУ идентифицировала и установила местонахождение всех предателей и их «координаторов» из рф, причастных к организации псевдореферендума.

В рамках уголовного производства за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины идут комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.